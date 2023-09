11 personnes ont été intoxiquées à cause d'un produit anti-cafard interdit en France

Dans un hôtel d'Ablon-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, onze personnes ont été intoxiquées par l'utilisation d'un produit anti-cafard, lundi 18 septembre. Interdite en France, la dispersion de l'insecticide commercialisé en Afrique a également contraint le propriétaire de l'établissement à l'évacuation. Seize familles qui résidaient dans cet hôtel social de la Gare ont été relogées, d'après Le Parisien.

Les victimes, souffrant de gênes respiratoires à cause du produit anti-cafard, ont été prises en charges par les pompiers dans la soirée avant d'être hospitalisées au Kremlin-Bicêtre. Parmi les onze personnes, quatre d'entre elles étaient des enfants et l'un d'eux, en détresse respiratoire, a été pris en charge par l'hôpital de Villeneuve-Saint-George. Depuis l'évacuation, des spécialistes de la décontamination et des produits chimiques sont intervenus dans l'immeuble déserté.

Toujours selon Le Parisien, le produit mis en cause dans l'incident ne correspondait pas aux normes en vigueur et proviendrait de la marque Sniper. Il a été utilisé par le propriétaire de l'immeuble, qui n'a pas été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges.

