publié le 21/04/2018

Baignoires, radiateurs, tôle, gravats, pots de peinture... Entre 7.500 et 8.000 tonnes de déchets sont abandonnées dans des champs, à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Des dépôts sauvages qui durent depuis plusieurs années, et qui exaspèrent des riverains, qui ont décidé de se mobiliser.



Alban Bernard a découverte ce triste spectacle il y a quelques mois en se baladant avec son chien. "J'ai levé la tête et je me suis dit 'Où est ce que je suis ?'", explique-t-il à RTL.fr. Choqué par ce qu'il a vu, il s'est mobilisé et a créé un site internet pour alerter sur l'existence de cette décharge sauvage.

Les 70 zones de dépôts sauvages recensées par Alban Bernard s'étendent sur près de 45 hectares au total. Des particuliers viennent y jeter leurs déchets ménagers, mais ce sont surtout des entreprises qui viennent se débarrasser de leurs déchets dans ces terrains vagues.

"Il y avait un trafic, donc les gens se sont donné le mot pour venir déverser leurs déchets", explique Alban Bernard. Il demande la fermeture des accès à la zone, pour éviter que des entreprises et des particuliers peu scrupuleux continuent d'y venir.

Redonner vie à la plaine

Impossible pour l'instant, rétorque le maire de Carrières-sous-Poissy. Plusieurs campements de Roms étaient installés sur le site, et malgré l'expulsion de trois d'entre eux, il en reste un. "On ne peut pas fermer la zone s'il y a des gens qui y vivent", explique Christophe Delrieu. Lorsque le dernier campement aura été démantelé, "on pourra sécuriser le site à 100%", assure-t-il à RTL.fr.

En attendant, les déchets sont toujours là. La communauté de communes travaille sur un "projet environnemental", pour redonner vie à ce bout de terre très pollué. Car sous les déchets qui s'accumulent, les sols ne vont pas mieux. Pendant des années, les eaux usées de Paris ont été déversées dans cette plaine, aujourd'hui contaminée par des métaux lourds.



Les autorités se concentrent donc sur la dépollution, en attendant de pouvoir nettoyer le site. Le nettoiement ne pourra commencer que lorsque la plaine sera entièrement fermée. "On ne veut pas qu'on vienne remettre les déchets qu'on a enlevés", explique le maire.

Rendre les déchetteries gratuites

Pour mettre fin aux dépôts sauvages, majoritairement issus d'entreprises du BTP peu scrupuleuses désirant échapper aux frais, Christophe Delrieu aimerait une "contribution au tri dès l'achat des matériaux, pour rendre les déchetteries gratuites". Les dépôts sauvages sont communs en Île-de-France, et très peu sanctionnés, du fait de la difficulté d'identifier les responsables.



Récemment, Alban Bernard a encore découvert trois nouveaux points de dépôt. La "mer de déchets", comme il surnomme la zone, ne cesse de s'étendre. Ironie de l'histoire : la vraie déchetterie, ainsi que l’incinérateur de déchets de la commune, sont juste à côté.