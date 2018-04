Yvan Bourgnon dévoile "Manta", son voilier pour nettoyer les océans

publié le 10/04/2018 à 22:31

Ce voilier "Manta", dont la maquette a été présentée ce lundi 9 avril à Paris par Yvan Bourgnon, sera long de 70 mètres pour 49 mètres de large et 61 mètres de haut. Tout en flottant sur les mers et les océans, il sera capable, dès 2023 et à chaque sortie, de ramasser et de compacter jusqu'à 600 mètres cubes de déchets plastiques.



Tout en poursuivant sa carrière de skipper et de navigateur de l’extrême, Yvan Bourgnon a créé l’association "The Sea Cleaners" pour une nouvelle aventure écologique qui fait suite à son amer constat que depuis quelques années, la pollution des eaux par les déchets plastiques est de plus en plus forte.

"Quand j’ai bouclé mon tour du Monde à la voile il y a bientôt trois ans, je suis passé à des endroits qui étaient souillés par les plastiques. Et là, je me suis dit qu’il fallait vite agir, il en va de la survie de notre planète", précise le navigateur.

Récupérer les déchets grâce à trois collecteurs

Le principe de "Manta", navire totalement autonome à propulsion hybride (voile et moteur électrique alimenté par des panneaux solaires et deux éoliennes), est simple. Tout en avançant, il va récupérer les déchets grâce à trois collecteurs situés entre les coques. Ces derniers passeront ensuite sur des tapis roulants, seront triés et ensuite compactés en balles d’un mètre cube. Et si les déchets sont trop volumineux, deux grues situées à l’arrière du bateau permettront également de le remonter à bord.



"Nous terminons les études et ensuite il va falloir deux ans pour construire ce navire de 2.500 tonnes", reprend le navigateur qui parle d’un budget de 25 millions de dollars financé sur trente ans. "Pour le premier Manta, le financement est quasi bouclé grâce à nos mécènes mais il reste maintenant à convaincre d’autres pays de s’équiper de bateaux comme celui-ci. Car des zones de pollutions, il y en a partout et notamment aux embouchures des fleuves près des grandes villes. Il en faudrait une centaine pour agir correctement".

Selon les dernières estimations, il y aurait plus de 8 millions de tonnes de plastiques rejetées en mer chaque année, des plastiques qui polluent, détruisent les coraux, tuent la faune marine et mettent à mal l’écosystème. Pour la première année, j’espère récolter au moins 5.000 tonnes avec "Manta" qui entre chaque collecte fera escale pour sensibiliser les populations à cette pollution.