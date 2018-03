Les pêcheurs sommés de ramasser leurs déchets qui piègent les animaux

publié le 15/03/2018 à 06:28

Ces déchets, en plus de polluer, sont responsables chaque année de la mort de plusieurs milliers d'animaux. Sans compter ceux qui sont très gravement blessés.



Hameçons, fil de nylon, plombs et bouteilles en plastique représentent, en effet, des dangers qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, un hameçon accroché dans un arbre - parce que le pêcheur a effectué son lancer trop près des branches - peut au choix étouffer l'oiseau qui l'avale ou se planter dans l'aile d'une chauve-souris.

Le fil de nylon, lui, peut épuiser l'animal qui s'est emmêler dedans ou lui sectionner une patte quand il se débat pour se libérer. Certains ont la chance d'être soignés dans les centres de sauvetages, mais ils doivent souvent être amputés. Car leurs plaies sont infectées, les privant de tout retour à la vie sauvage.

Les membres de l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) retrouvent aussi régulièrement mulots et souris emprisonnés dans une bouteille plastique ou une canette. Ils s'y faufilent, attirés par le sucre. Mais une fois dedans, ils ne peuvent pas se retourner et meurent étouffer en se débattant.



À cette liste macabre, on peut ajouter les canards, les cygnes et les poules d'eau, étouffés par les plombs de pêche oubliés sur place.



Bien sûr, il n'est pas question là d'accuser tous les pêcheurs, mais de sensibiliser ceux qui ne sont pas forcément conscients des dangers qu'ils font courir aux animaux en ne faisant pas le ménage à la fin de leur journée passée à taquiner le poisson.