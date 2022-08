Week-end du 20 août : ce qui vous attend sur les routes

Pour de nombreux Français, ce week-end marque la fin des vacances et le retour à la maison pour la reprise. Avant d'arriver à destination, il va néanmoins falloir faire preuve de patience sur les routes. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire, autant vendredi, samedi que dimanche.

Ce vendredi, certains d'entre vous l'ont probablement déjà constaté, les principales difficultés ont commencé dès 10 heures dans le sens des retours. Au niveau national, les routes étaient déjà particulièrement chargées entre 15 heures et 19 heures et la circulation devrait rester compliquée jusqu'à 20 heures, avant une amélioration. Éviter par ailleurs l'autoroute A13 entre Rouen et Paris entre 17 heures à 19 heures.

Selon Bison Futé, la journée la plus difficile sera samedi et ce, dans les deux sens. Si le pic d'embouteillages est attendu entre 11 heures et 14 heures, la situation sur les routes va se compliquer dès 9 heures pour se poursuivre jusqu'en milieu de soirée. La vallée du Rhône et l'arc méditerranéen seront particulièrement concernés par ces difficultés.

S'il est déconseillé d'emprunter l'autoroute A13 entre Paris et Rouen de 11 heures à 14 heures dans le sens des départs samedi, Bison Futé recommande de traverser ou quitter l'Île-de-France avant 10 heures. Dans le sens des retours, pour éviter de perdre la sérénité gagnée pendant les vacances, l'organisme conseille d'éviter l’autoroute A11 entre Le Mans et Paris entre 11 heures et 14 heures et de regagner l'Île-de-France avant 14 heures.

Concernant la journée de dimanche, à l'exception du long de la Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes classés orange, Bison Futé voit vert dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la situation restera difficile avec une circulation importante toute au long de la journée.

