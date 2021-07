Vosges : 4.000 cas contacts après une soirée en discothèque

Après une soirée en discothèque mi-juillet, 44 personnes ont été testées positives au coronavirus dans les Vosges ce jeudi 22 juillet et plus de 4.000 cas contacts ont été relevés. La soirée a eu lieu au Discopolis dans la commune de Charmes. La situation est prise très au sérieux par les autorités.

Le préfet Yves Séguy la qualifie de "grave" et souhaite que des mesures "rapides et calibrées" soient mises en place, indique L'Est Républicain. Le préfet appelle également "les différents participants à se faire tester et vacciner au plus vite, y compris ceux qui sont déjà vaccinés."

Dès ce vendredi 23 juillet, avec le concours du maire de Charmes, du service départemental de secours et l’association départementale de la protection civile, un dispositif sera mis en place au sein de l’Hôtel de ville dans la salle des fêtes. Il s’adresse principalement à celles et ceux qui de près ou de loin sont concernés par ce cluster.

Lors du point presse, Xavier Grimon, président de l’UMHI des Vosges (union des métiers et industries de l'hôtellerie) a réagi à la formation de ce cluster : "la profession est outragée de ce qui s’est passé au Discopolis et ne veut pas en pâtir. Notre profession n’a qu’un but, rester ouvert. Une campagne de vaccination pour nos salariés débutera la semaine prochaine". Sur sa page Facebook, avant toute décision et annonce officielle qui interviendra prochainement, la fermeture du complexe Discopolis est déjà annoncée.