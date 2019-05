publié le 05/05/2019 à 22:01

C'est la grande tendance du moment, les véhicules anciens ont la côte, mais encore faut-il pouvoir les restaurer. De la simple 2CV à la Porsche 911 des années 70, l'automobile passion n'a jamais autant fait parler d'elle.



Journée des véhicules d'époques, Tour Auto, Le Mans Classic... Les événements ne manquent pas pour admirer ces œuvres d'art roulantes. En France, il y a plus de 800.000 modèles anciens qui circulent.

Il faut les bichonner et les entretenir. C'est un vrai savoir faire qu'il faut transmettre. Mais, en 2025, on estime que plus de la moitié des professionnels du secteur auront dépassé l'âge de la retraite. Alors qu'elles sont les formations existantes, comment se spécialiser et surtout comment attirer les jeunes vers ces métiers de la mécanique ancienne ?

La restauration de véhicules anciens est donc un secteur qui embauche de plus en plus. Et avec la mode des youngtimers, les collectionneurs de voitures qui ont moins de 30 ans, comme la mythique 205, il va y avoir encore plus de travail. Du simple entretien à la restauration complète, il faut des connaissances spécifiques, on ne répare pas une voiture ancienne comme une moderne. Il faut se familiariser avec un univers, ça demande du temps et surtout une formation.

Peu de formations spécifiques

Et c'est bien là le principal problème. D'un coté on manque de personnels qualifiés dans les voitures anciennes, comme les carrossiers ou les mécaniciens, et de l'autre coté il n'y a pas de cursus officiel. La mécanique automobile peut s'apprendre avec un BTS, un CAP ou un bac professionnel, mais ça reste très général. On peut se spécialiser lors d'apprentissage, mais globalement il n'y a pas de structure reconnue pour se former à la mécanique anciennes en France.



Cependant, il existe malgré tout des sessions de formation. Les plus connues sont assurées par le conservatoire national des véhicules anciens (CNVA), près de Paris. Cela peut aller de quelques heures à des cursus plus long de 10 mois.