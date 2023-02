Voile : pour "raison écologique", le skipper Stan Thuret arrête sa carrière

Cette décision est autant radicale que rarissime. Mi-février, dans un long message publié sur Facebook, le skippeur français Stan Thuret a annoncé qu'il mettait fin à sa participation aux épreuves de course au large, et donc à sa carrière, pour "raison écologique".

"J'ai décidé d'arrêter la course au large telle qu'elle existe aujourd'hui en 2023. L'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité sont incompatibles avec la manière de vivre de la course au large et la compétition", explique le 25e de la dernière route du Rhum en Class 40.

Avant de détailler : "La compétition avait cette vertu-là, d'inciter à donner le meilleur de soi-même face à son bateau et à l'océan, et de rassembler au même endroit au même moment d'autres fous comme moi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de compétition sans limite à la performance. Car c'est un non-sens total. Car le prix à payer est lourd".

Pour lui, la course à la vitesse demeure un véritable problème environnemental. "Nous avons des skippers et des sponsors qui demandent de construire des bateaux. Mais pourquoi demandent-ils à construire des bateaux ? C'est pour une raison très vaine, juste vouloir gagner".

"Personne n'agit véritablement"

Il compare par ailleurs les autres skippeurs à des "enfants qui jouent entre eux et se disputent le meilleur jouet sans regarder ce qui se passe autour. De manière très égoïste. Avec beaucoup d'indécence. Complètement déconnectés de la réalité sociale et environnementale". "Je le sais, car j'ai été un de ces enfants gâtés", poursuit-il.

Selon l'Accord de Paris, il faudrait que chaque habitant n'émette pas plus de 2 tonnes équivalent CO2 par an d'ici 2050 afin de limiter les impacts du changement climatique. Or, un Français est à environ 9 tonnes par an. Un bateau Class40, c'est 10 tonnes, note Stan Thuret. "Tout le monde se regarde, personne n'agit véritablement. Nous sommes très loin d'être à la hauteur des enjeux".

Les propos de Stan Thuret font écho à ceux du navigateur et aventurier français Guirec Soudée, tenus sur RTL en octobre 2022 : "On a des bateaux qui sont polluants à construire [...] Je crois à cette écologie qui, grâce à la science, va amener quelque chose vertueux".

