publié le 11/10/2019 à 19:21

Après les nombreux cas de violences scolaires relatés cette semaine, Bruno Bobkiewicz, proviseur d'un établissement à Vincennes et secrétaire général du syndicat de personnel de direction, réagit sur RTL. "L'école n'est plus un sanctuaire", déplore-t-il.



"Le nombre d'incidents sur une année scolaire n'évolue pas, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, mais on a des incidents très graves qui se produisent et qui doivent nous interroger sur la façon dont les choses se déroulent dans les établissements", indique Bruno Bobkiewicz.

Ces violences sont une "inquiétude notamment dans certains territoires où de toute évidence on vit au quotidien dans un climat de tension importante", rappelle le proviseur, "on est très souvent sur des zones un peu sensibles identifiées".

Pour enrayer le phénomène, il y a un "axe sécuritaire (...) vers lequel on doit tendre dans certaines situations un peu complexes, avec des grilles, des caméras de sécurité" et "un travail à faire en terme de prévention", selon le représentant syndical.