Vincent Lambert : "J'espère qu'il repose en paix", dit son neveu

publié le 11/07/2019 à 11:08

"C'est un soulagement". Après la mort de Vincent Lambert ce jeudi 11 juillet, son neveu François Lambert, fervent défenseur de l'arrêt des traitements, a réagi lors d'un point presse. "Le rationnel reprend le dessus", affirme-t-il. J'espère qu'il repose en paix", a-t-il ajouté.



Le cas de Vincent Lambert a déchiré sa famille: d'un côté ses parents, fermement opposés à un arrêt des traitements; de l'autre son épouse, son neveu François et six frères et sœurs, qui dénonçaient un acharnement thérapeutique.

"Vincent est décédé à 8H24 ce matin" au CHU de Reims, avait-il annoncé ce matin, en exprimant "son soulagement après des années de souffrance pour tout le monde"."Nous étions préparés depuis des années à le laisser partir", a-t-il fait savoir.

