et Cassandre Jeannin

publié le 11/07/2019 à 10:02

Vincent Lambert, le patient tétraplégique en état végétatif depuis 11 ans, est décédé ce jeudi 11 juillet à 8h24 au CHU de Reims. Suite à une décision de justice, depuis le 2 juillet, il ne bénéficiait plus d'aucun soin.

"Je crois que ce moment appartient à la famille. (...) Oublions toutes les polémiques qui ont déchiré cette famille depuis de nombreux mois et de nombreuses années", réagit Alain Claeys sur RTL, co-auteur de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais autorise l'arrêt des traitements en cas "d'obstination déraisonnable".

L'objet de la loi était de "faire en sorte que la dernière partie de la vie soit la plus apaisée possible", précise-t-il. L'important dans cette loi c'est "la personne de confiance ou les directives anticipées", et dans le cas de Vincent Lambert les avis étaient "respectables les uns les autres mais différents", indique-t-il.