publié le 24/10/2017 à 07:31

Lyon ne plaisante plus avec les mauvais payeurs. La troisième ville de France va élever le tarif de ses amendes de stationnement à 35 ou 60 euros selon les zones.



Toute les villes de France pourront fixer les prix de leurs amendes de stationnement dès le 1er janvier 2018, la ville de Lyon a donc décidé d'envoyer un message. Le conseil municipal de Lyon a en effet décider d'employer la méthode forte. Le passage des PV de 17 à 60 euros en centre ville est un record dans tout le pays. Les oppositions de droite et d'extrême-droit ont dénoncé un racket.

Pour la mairie de Lyon, l'objectif est de fluidifier la circulation en centre ville et surtout de sanctionner les fraudeurs et les mauvais payeurs. "Seulement 25% des automobilistes paient leur stationnement à Lyon, on ne peut pas continuer comme ça, on doit être beaucoup plus vertueux", a confié Jean-Yves Sécheresse adjoint au maire chargé du dossier à RTL. Une trentaine d'agents vont être recrutés pour assurer les contrôles.