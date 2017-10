publié le 24/10/2017 à 23:00

Début novembre, il ne sera plus nécessaire de faire la queue pendant des heures au guichet de sa préfecture pour obtenir la carte grise de sa nouvelle voiture. À partir du 1er novembre, toutes les préfectures et sous-préfectures auront fermé leurs guichets carte grise. C’est d’ailleurs déjà fait dans un certain nombre de départements comme la Loire-Atlantique, l’Allier, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l’Essonne et quelques autres.



Dorénavant, pour obtenir sa nouvelle carte grise, il faudra passer par Internet. Le gouvernement vient de mettre en ligne un site dédié à la carte grise, que cela soit pour un changement d’adresse, un duplicata ou donc une nouvelle carte grise. Ce site c’est : immatriculation.ants.gouv.fr.

La marche à suivre

Désormais lorsqu'on achète une voiture, le vendeur doit remplir sur ce même site Internet officiel le certificat de cession, le document papier n’existe plus. À l’issue de cette formalité, le vendeur reçoit un code qu’il transmettra à l’acheteur. À ce moment-là, l’acheteur peut aller sur le site Internet pour faire établir sa nouvelle carte grise.

Il doit télécharger tous les documents demandés, après les avoir photographiés ou scannés. Ces documents, ce sont notamment l’ancienne carte grise barrée, le contrôle technique et la pièce d’identité.



Ensuite, l’acheteur de la voiture doit payer en ligne les chevaux fiscaux de la carte grise avec sa carte bancaire. À l’issue de toutes ces étapes, il peut télécharger une carte grise provisoire valable un mois, en attendant de recevoir le document définitif par la poste.

Que faire sans connexion internet

Pour tous ceux n'ayant pas d'accès à Internet où mal à l'aise avec le digital, deux options sont possibles. D'abord, le gouvernement affirme que des points numériques en libre-service seront mis en place dans toutes les préfectures et dans beaucoup de sous-préfectures, qui permettront aux usagers d’accomplir leurs formalités. Mais encore faut-il qu’il y ait des agents pour assister les usagers qui ne sont pas à l’aise avec le digital.



Si c’est votre cas, le plus simple sera de faire appel aux 30.000 professionnels de l’automobile qui sont habilités à établir les demandes de cartes grises. Il s’agit de la plupart des centres autos, des garagistes, des vendeurs de voitures, qui proposent de faire à votre place la demande de nouvelle carte grise, et cela même si vous n’avez pas acheté la voiture chez eux. Mais évidemment, il s’agit d’un service payant, il faut compter une trentaine d’euros.