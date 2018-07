publié le 27/05/2016 à 05:18

Scènes de chaos de l'autre côté de l'Atlantique au club Irving Plaza, situé à New York City (New York). Une fusillade a éclaté dans la soirée du mercredi 25 mai pendant un concert de T.I., un célèbre rappeur américain. Il était 22h15 quand des coups de feu ont été tirés. Des vidéos amateurs, prises à l'aide de téléphones portables, montrent le mouvement de panique de la foule cherchant à fuir l'établissement.





Un homme de 33 ans a été atteint à l'estomac. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu. Un homme de 30 ans et une femme de 26 ans ont été blessés à la jambe et hospitalisés. Un troisième homme de 34 ans a été touché au torse. D'après la police new yorkaise, les coups de feu ont été tirés dans l'espace VIP du Irving Plaza, au deuxième étage. Les raisons de cette fusillade ne sont pas déterminées.



BREAKING: Gunshots fired during T.I. concert at Irving Plaza.



[via @markygeezy]https://t.co/wQJSH6oGEs — Complex (@ComplexMag) 26 mai 2016

Un rappeur arrêté pour tentative de meurtre et possession illégale d'arme

Selon deux sites américains spécialisés dans le hip-hop, l'un des blessés s'appelle Troy Ave, un rappeur new-yorkais. En fin de journée jeudi 26 mai, le NYPD - New York Police Department - a annoncé que Troy Ave, de son vrai nom Roland Collins, était en état d'arrestation pour tentative de meurtre et possession illégale d'arme. Plus tôt, la police avait lancé un appel à témoin pour identifier un homme apparaissant armé sur des images de vidéosurveillance du Irving Plaza. Au milieu des spectateurs affolés, l'individu brandit une arme de poing et tire, sans que l'on puisse voir sur qui ou sur quoi.

Clifford Joseph Harris, plus connu sous le pseudonyme T.I., s'est retrouvé dans le collimateur de la justice il y a quelques années. Le rappeur de 35 ans a passé sept mois en prison en 2009 pour avoir tenté d'acheter des mitrailleuses à des trafiquants, qui étaient en fait des informateurs de la police. En 2011, l'homme aux trois Grammys Awards était retourné derrière les barreaux pendant 10 mois pour infraction aux termes de sa liberté conditionnelle dans une affaire de stupéfiants. Sur son compte Twitter, il a confié avoir "le coeur lourd" après cette fusillade. "Notre musique est censée sauver des vies, comme elle l'a fait pour moi et tant d'autres", écrit-il, adressant ses condoléances aux proches de la personne décédée et ses prières aux blessés.



Rest In Peace Bro. God bless. pic.twitter.com/Vq6qFnq5bC — T.I. (@Tip) 26 mai 2016