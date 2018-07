publié le 08/07/2018 à 21:11

Une quarantaine de pompiers sont mobilisés pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré à Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, dimanche 8 juillet. Un bâtiment désaffecté de 2000 m2 aurait pris feu, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine.



L'incendie aurait démarré vers 18h00 dans une voiture, garée dans le parking du bâtiment. Les flammes se sont ensuite propagées dans tout l'immeuble, situé rue Cazaubon. Alors que l'intervention des pompiers était toujours en cours à 19h00, aucune victime n'est à déplorer. Plusieurs témoins évoquent de multiples explosions, entendues sur place.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des images et vidéos d'imposants nuages de fumée noire et grise s'élevant au dessus de la ville. La circulation du TRAM C a été interrompue entre les Quiconces et la gare Saint-Jean.

Énorme incendie à Bordeaux ¿ J'ai jamais vu ca... Gavé chauuud pic.twitter.com/pL6GhxAPTG — Maylis ¿¿ (@Croustiinette) 8 juillet 2018