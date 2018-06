publié le 12/06/2018 à 21:38

Le pitbull d'une famille américaine est devenu un héros. Dimanche 3 juin, Sasha a sauvé la vie des enfants de Latana Chai à Stockton (Californie), rapporte la chaîne locale ABC7. Ce soir-là, la chienne de 8 mois se trouve dans le jardin, lorsque la mère, à l'intérieur de la maison, remarque que l'animal est agité.



Elle raconte que dès qu'elle a ouvert la porte, la chienne s'est engouffrée à l'intérieur en aboyant. C'est là qu'elle a remarqué que la maison de ses voisins était en feu, et que l'incendie était en train de se propager à sa propre maison.

La chienne s'est immédiatement ruée vers la chambre du bébé au fond de la maison. Quand Latana Chai est arrivée, elle a vu Sasha en train de tirer la petite fille du lit par la couche pour la mettre en sécurité. Le comportement de l'animal a probablement sauvé la vie de la famille : "Si elle n'avait pas aboyé (...), je n'aurais probablement rien su", a affirmé la mère à ABC7.

La petite Masailah et le pitbull sont nées quasiment en même temps, et ont toujours eu un "lien spécial", selon la chaîne américaine. Elles dorment ensemble, et prennent même des bains toutes les deux. Pour Latana Chai, Sasha "a toujours fait partie de la famille". Maintenant, c'est aussi leur héros : "Je lui dois tout", a-t-elle affirmé à CBS News.