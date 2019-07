publié le 24/07/2019 à 10:51

Après plus d'un an d'attente, l'une des girafes du zoo de Beauval a donné naissance à son tout premier bébé : Kimia. La femelle girafe est le premier girafon du zoo. Elle mesure 1m60 et pèse 56 kg. Elle est née au milieu de la nuit de dimanche à lundi 22 juillet et n'a pas été blessée par sa mise au monde.



Il faut dire que les girafes, en sortant du ventre de leur mères, chutent de près de deux mètres directement sur le sol. Pour l'instant, Kimia et sa mère restent au calme dans un espace intérieur. Une fois qu'il sera prêt, le nouveau girafon pourra rejoindre les autres animaux du zoo.

La naissance est une bonne nouvelle pour le parc puisque les populations de girafes ne cessent de diminuer. Selon la liste rouge de l'IUCN (International Union for Conservation of Nature), inventaire mondial de l'état de conservation des espèces animales, sur les 9 sous-espèces répertoriées, presque toutes sont "en danger critique d'extinction", dont les girafes réticulées, espèce du girafon né à Beauval.