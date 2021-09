Vraiment personne n'avait pensé à le faire et voilà que Dario Costa, un pilote italien, fait voler son avion de course, un Zivko Edge 540, dans deux tunnels différents à plus de 245 km/h pour établir un record. Cet exploit a été réalisé ce samedi 4 septembre en Turquie par le cascadeur professionnel à l’intérieur même de l'un des deux tunnels de Çatalca, sur l'autoroute de Marmara près d'Istanbul.

C'est le site redbull.com, partenaire du pilote, qui révèle cette information pour le moins étonnante. L'homme de 41 ans n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de record sensationnel. Haut de ses 20 ans d'expérience et de ses 5 000 heures de vol dont plus de la moitié en voltige, il est aussi devenu le premier Italien à remporter une victoire dans la classe Challenger du Red Bull Air Race (course aérienne).

Cet exploit, c'était un rêve depuis des années pour ce pilote. Il l'avoue lui-même, c’est le projet le plus exigeant et le plus complexe qu’il ait eu à faire : "Je n'avais jamais volé dans un tunnel de ma vie. Personne ne l'avait jamais fait avant d’ailleurs. Je me posais donc logiquement des questions sur la réussite de ce challenge. Finalement ça a été un grand soulagement quand je suis ressorti du deuxième tunnel. Et un grand bonheur également. J’étais vraiment ému. Pour moi, c’est un autre rêve qui se réalise", assure le cascadeur.