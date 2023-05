VIDÉO - "Sept à huit" : "Tais-toi et intègre-toi", les confidences de Ramzy Bedia sur son enfance

Il a débarqué sur nos écrans presque par hasard. Trente ans plus tard, Ramzy Bedia, muni de son regard espiègle, fait parti des comédiens les plus appréciés en France. L'humour a toujours été pour lui une arme très efficace. Faire rire pour se faire aimer, c'est le mantra de sa vie. Car le rire lui a permis de surmonter humiliations et galères.

"Je tiens mon humour de la grand-mère. Elle avait toujours des copines à la maison et je les voyais rigoler dans le salon, se faire des blagues tout le temps. Elle aimait bien aussi que je fasse des vannes", a confié l'acteur, dont les parents ont quitté l'Algérie pour la France en 1962 (année de l'indépendance de l'Algérie).

"Tais-toi et intègre-toi", tels ont été les mots de son papa à l'époque. "Il m'a mis à l'école catholique. Je faisais mes prières tous les matins. Le soir, quand je rentrais, je le voyais, dans sa chambre, le front sur le sol, en train de prier. Je ne comprenais pas. 'Mais papa, pourquoi je ne prie pas comme toi?' Sois comme les autres. Intègre-toi comme les autres."

Un papa qui a trimé pour un Smic, bossant jusqu'à ses 80 ans "pour me payer mon école privée parce qu'on était à Gennevilliers dans une banlieue difficile. Donc il m'a mis à l'école dans la ville d'à-côté", a confié le comédien de 51 ans.

À l'école, c'était compliqué, Ramzy avait l'impression d'être invisible. "J'étais le seul petit rebeu de la classe, voire de la l'école. Je n'avais pas les bonnes chaussures, les bons habits, ni de mobylette. À midi, ils allaient tous au café, je ne pouvais pas." Cette solitude va être brisée en deux par l'humour. "J'ai commencé à avoir des amis, les filles me regardaient. Je suis devenu le comique de service."

