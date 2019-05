Pourquoi les radars embarqués confiés à des chauffeurs privés ça ne marche pas

publié le 08/05/2019 à 10:43

Testés depuis 1 an en Normandie, on annonçait un " carton" et finalement de l'aveu même du préfet de la Manche ils ne flashent qu'à peine 10 fois par jour... Très insuffisant y compris pour couvrir les frais de la société privée qui les gère. Il est en tous cas peu probable que l'expérience soit généralisée même si elle avait pour but de dégager les gendarmes de cette mission tout en se montrant plus productif. Pierre Chasseray, Délégué général de 40 millions d'automobilistes réagit au micro de RTL mercredi 8 mai 2019.



