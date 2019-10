publié le 07/10/2019 à 20:32

Si téléphoner au volant multiplie le risque d'accident par 3, envoyer ou lire un message multiplie ce risque par 23. Un fléau, officiellement impliqué dans un 1 accident corporel sur 10.

Pour 70 % des Français, choisir entre téléphoner et conduire est impossible. Un résultat qui viendrait de notre dépendance de plus en plus grande au portable.

SMS, mail, et autres notifications, une sur-sollicitation qui engendre une surcharge mentale, que notre cerveau ne peut pas gérer, comme le montrent des tests effectués sur des circuits.

Si le nombre de procès verbaux pour cette utilisation de portable au volant a augmenté de 16 % en un an, ce n'est pas assez dissuasif pour les autorités qui ont décidé d'alourdir la peine encourue. La future loi Mobilité prévoit ainsi une suspension du permis de conduire en cas d'infraction commise portable à la main.