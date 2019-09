publié le 04/09/2019 à 15:45

De plus en plus de femmes dénoncent ce qu'elles vivent comme une discrimination : l'absence de grandes tailles dans les rayons des magasins. Bien conscientes du marché que cela représente, certaines grandes marques ont créé des gammes pour rondes, et en ont fait un argument marketing. Mais la plupart de ces gammes sont bien distinctes de celles de leur enseigne classique. Curieux message envoyé aux femmes qui font plus d'un 44. Et pourtant elles seraient plus de 40% en France.

Passer de la honte à la revendication. C'est ce qu'a décidé de faire Gaëlle Prudencio, une bloggeuse mode, qui fait une taille 56.



Une femme forte qui a décidé de créer sa propre marque pour grande taille, lassée de ne pas trouver de vêtements stylés à son goût dans les magasins traditionnels. " Il y en a marre de nous dire de nous cacher".

La haute couture commence à flairer le marché. Une marque de luxe italienne a annoncé cet été étendre sa gamme de taille au 50.