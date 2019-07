VIDÉO - Pourquoi 400 écoles primaires rurales vont-elles fermer ?

publié le 01/07/2019 à 17:27

En raison du "regroupement pédagogique concentré", environ 400 écoles rurales vont fermer leurs portes pour de bon en ce mois de juillet 2019. 250 de ces fermetures sont le fruit de décisions politiques de fusions et regroupements des élus locaux. Mais pour les 150 restantes, c'est l'administration qui a décidé de cette fermeture.

L'État a décidé de fermer ces écoles pour faire des économies. Il entend mettre plus de moyens dans les nouvelles écoles, avec des équipements plus performants, le tout pour les rendre moins coûteuses à entretenir.

Cette volonté de fusion s'inscrit dans le mouvement des réorganisations des collectivités locales et aux fusions des communautés de communes depuis 2017 : à territoires administratifs plus grands, écoles plus grandes. Ces mégastructures sont toutefois critiquées par les professeurs et certains maires car elles symbolisent un éloignement des services publics et une perte de lien social.

Les plus grands regroupements de France sont à Oisemont (Somme), avec 360 écoliers de 36 villages environ, Berlencourt-le-Cauroy (Pas-de-Calais) avec 295 élèves de 21 communes et Ambrières-les-Vallées (Mayenne) avec 280 élèves pour 6 communes.