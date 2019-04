publié le 17/04/2019 à 20:17

Au surlendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les cloches des cathédrales de la centaine de diocèses en France ont sonné à l'unisson, à 18h50, ce mercredi 17 avril. Une heure qui correspond à l'apparition des premières flammes dans le monument le plus visité d'Europe, deux jours plus tôt.



Au Sacré Coeur de Paris, à Saint Denis, Nantes, Lyon ou encore Marseille, l'émotion était vive parmi les fidèles et les curieux qui se sont rassemblés en solidarité avec le diocèse de Paris. "Notre-Dame, c'est Notre-Dame : le plus important des monuments français" affirme une riveraine. "On vient pour partager, ne pas être seul et pour prier aussi" souligne une autre, en larmes.

La cathédrale Notre-Dame étant ravagée, une messe a été célébrée à 18h30 en l'Eglise Saint-Sulpice dans le VIe arrondissement de Paris, en présence de Brigitte Macron. Tous les offices de la Semaine Sainte devraient d'ailleurs être célébrés dans cette église hormis la messe de Pâques qui aura lieu à Saint-Eustache.