publié le 23/02/2019 à 08:28

5 millions de rats à Paris, c'est-à-dire 1,5 à 2 rats par parisien. Tel est le nombre de rongeurs qui sillonnent les rues et les parcs de la capitale actuellement. Malheureusement, ils représentent un risque sanitaire important contre lequel la Mairie de Paris à décider de lutter. En effet, elle a annoncé qu'elle remplacera 3.000 de ses 30.000 poubelles par des poubelles anti-rats, rapporte France Bleu. Testées en octobre 2018, elles seront déployées courant 2019.



Les poubelles anti-rats seront carrées, grises, équipées de cendriers et normalement impénétrables. Avec ses contours en métal ouvragé et ses plaques de plexiglas, elles ne pourront être percées part les rongeurs qui veulent se nourrir. Celles que nous connaissons aujourd'hui, avec un sac plastique accroché à une bague d'acier, avaient été installées en raison des risques terroristes.



Elles seront installées en priorité dans les lieux à forte concentration de personnes, comme République, Gare du Nord, près des grands magasins, mais aussi autour des parcs et des marchés.



Des poubelles "intelligentes" verront également le jour. Connectées et utilisant l'énergie solaire, elles permettront de compacter les déchets et d'en stocker 4 à 6 fois plus qu'une poubelle classique.

La Mairie de Paris va débloquer 1,5 millions d'euros contre la prolifération des rats

Quand on tape le seul mot "rats" dans l'onglet Actualités de Google, version américaine, la première réponse suggérée est "rats à Paris", devant la Californie, New York ou encore Chicago. Une triste réalité contre laquelle la Mairie de Paris compte bien s'attaquer fermement. Elle va débloquer 1,5 millions d'euros afin de lutter contre la prolifération des rats dans la ville.

Néanmoins, ces initiatives ne suffiront pas à se débarrasser des rongeurs si les Parisiens et les touristes continuent de jeter leurs déchets un peu partout dans les rues.