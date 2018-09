publié le 11/09/2018 à 20:03

Près de 56 tortues d'Hermann ont été volées en Corse-du-Sud. Les responsables du parc animalier d'A Cupulatta ont dénoncé cet acte malveillant et mettent en garde les voleurs. "Ces tortues ne peuvent pas être vendues légalement et ne peuvent donc qu'alimenter un trafic. Les naissances futures seront invendables car nous sommes seuls détenteurs de leurs documents officiels", peut-on lire dans un message Facebook posté lundi 10 septembre et partagé plus de 9.000 fois.



Le parc avance l'hypothèse d'un vol commis par des militants "anti-zoos" et craint que les tortues habituées à la captivité transmettent "des germes mortels" aux tortues sauvages. La brigade de la gendarme de Péri est chargée de l'enquête.

La tortue d'Hermann mesure entre 18 et 20 centimètres et porte des tâches de couleur jaune et noire sur sa carapace. Cette espèce est considérée "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

La présence de cette espèce protégée en Corse-du-Sud freine le projet de construction d'une route devant mener au nouvel hôpital d'Ajaccio, qui devait être inauguré au printemps 2019, comme l'a relaté le quotidien Le Parisien.