VIDÉO - Sandrine Sarroche : Emmanuel Macron, le champion de la semaine

Ce mercredi soir, j'ai regardé la télé avec une amie, la patronne de France Télévisions qui s’appelle Delphine Ernotte. On était branché sur France 2 et on regardait Emmanuel Macron qui faisait semblant d’être en colère. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand Emmanuel est en colère, il me fait penser à… à Sylvie Vartan. Et là, je l’imagine trop en train de chanter. Et là, Bingo ! ça m’a paru évident : Emmanuel Macron, c'est lui notre champion !

C’est là que j’ai dit à Delph : "si j’étais à ta place, je l’inviterais plus souvent et j’inviterais Emmanuel Macron dans toutes les émissions de France Télévisions".

On pourrait par exemple l'invité sur le plateau d’Affaire conclue, mais, ce qui est génial dans mon concept, c’est qu’en invitant Macron partout, on pourrait ressortir toutes les vieilles émissions du service public comme La cuisine des mousquetaires.

Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022. La situation est grave, mais pas désespérée. Allez bande de macronistes, au boulot maintenant !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info