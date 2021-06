La chronique de Laurent Gerra du mercredi 16 juin 2021

Bars et restaurants pleinement ouverts, couvre-feu décalé à 23h, l'épidémie de covid-19 ne cesse de reculer au fur et à mesure que la campagne de vaccination s'accélère. De quoi ennuyer Olivier Véran... Fort heuresement, le ministre de la santé a plus d'un tour dans sa poche : "Je vais placer en quarantaine tous les gens atteints d’un cancer, priver de vacances les malades de Parkinson, et obliger les gens qui souffrent d’un rhume des foins à porter le masque 24h sur 24 !"

Les Eoliennes font dorénavant partis de nos paysages mais une nouvelle vague politique d'hostilité contre le développement de l'éolien en France emerge. Le plus grand représentant et amoureux de nos belles régions, Jean-Pierre Pernault est venu nous en parler :"Eh oui, les élus de nos territoires ruraux sont vent debout contre les éoliennes qui défigurent les paysages de nos belles régions, ces régions que nous aimons tant. D’ailleurs comme dit le proverbe en Dordogne : "Si tu veux faire du vent, demande plutôt au gouvernement."

Aline, le biopic sur la vie de Céline Dion de Valérie Lemercier sortira finalement en novembre 2021. La star canadienne, très attendu à Cannes cette année, n'a pas caché sa fierté d'avoir été choisie comme exemple pour un tel film :" Bien sûr que ça m’fait plaisir, tabernacle ! Le Festival de Cannes, c’est un peu comme le Caesar’s Palace de Végas où j’ai joué pendant 20 ans, c’est mythique ! Ca rayonne dans le monde entier ! Alors pour moi, le biopic de votre Valérie Lemercier lô, c’est un peu comme la cerise sur le pancake de ma carrière !"