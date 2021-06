La chronique de Laurent Gerra du mardi 15 juin

publié le 15/06/2021 à 10:22

Selon les dernières enquêtes d’opinion, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon a connu ces derniers jours une baisse spectaculaire. Venu s’exprimer sur ses dernières mésaventures, il était accompagné de François Ruffin, pour éviter tout dérapage : "y peut pas s’empêcher de dire une grosse bêtise et après y baisse dans les sondages et y reçoit un sac de farine sur sa veste noire. Et comme il en a qu’une, c’est pas pratique".

Le MoDem a mis en place un système de détournement des fonds européens pour salarier ses employés, a conclu la police anticorruption dans un rapport qui synthétise l’affaire dans laquelle François Bayrou et plusieurs ex-eurodéputés sont mis en examen. Ce dernier raconte : "nous étions 4 pour un apéritif républicain", mais n’ayant plus de "Chipster goût bacon", il fait appel à Mauricette Goutebarge pour "récupérer le fond d’un bol d’apéricubes oublié par les eurodéputés anglais quand ils ont quitté l’Europe". "Je ne vais tout de même pas aller en prison pour un apéricube !", s’insurge-t-il.

La page du printemps se tourne et le chapitre de l’été s’ouvre. De quoi avoir envie de flâner dans les jardins. On en parle avec le jardinier de Silence ça pousse : Stéphane Marie qui vient apporter son savoir. Il explique d’ailleurs : "Une bêche, c’est pour bêcher, une binette c’est pour biner, et une pelle c’est pour rouler !".