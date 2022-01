La chronique de Laurent Gerra du vendredi 7 janvier

Notre ami Jean Michel Apathie, imité par Laurent Gerra, vient présenter un nouveau numéro de son émission Polémicon, polémiconne. "Aujourd'hui nous allons discuter du monde d'après le coronavirus car d'ores et déjà tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus comme avant", dit-il.

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, remporte un succès avec son album de chansons originales. Nul doute que cela fait réagir Johnny Hallyday. "Guégan, Guégaaaaan. Test micro. Est-ce que Guégan m'entend d'ici bas ? Dis-moi Guégan, j'ai entendu tes chansons à toi que tu chantes, on dirait des chansons à moi", dit le chanteur.

De son côté, Fabrice Luchini est venu nous faire la lecture. "En ces temps difficiles c'est dur de garder le moral, je vais te lire du Cioran. 'Espérer c'est démentir l'avenir' écrit Cioran, on se sent mieux après sa non ?", lance le comédien.