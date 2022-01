La chronique de Laurent Gerra du jeudi 6 janvier

Ce 6 janvier, c'est l'Épiphanie, l'occasion d'organiser la fameuse cérémonie des rois. Une tradition dont ne veut pas à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. "Nous, les rois, on les tire pas, on les pend ! Et la galette, au lieu de faire de grosses parts pour les riches, on la divise en miettes pour qu’y en ait pour tout le monde !"

Google a publié les requêtes les plus demandées sur son moteur de recherche pour l’année 2021. Comme on pouvait s’y attendre, dans les 10 thèmes les plus recherchés, cinq ont trait au coronavirus. Une information dont se réjouit Didier Raoult. "Dans la catégorie gastronomie, je suis sûr que la recette la plus demandée, c’est celle de ma bonne chloroquine qu’y a que moi qui sait la préparer et qui soigne de tout : le covid, la grippe et même les cors aux pieds". Il risquerait bien d'être déçu.

Parmi les chanteurs et musiciens les plus demandés, les Daft Punk. Ils ont annoncé l'an dernier la fin de leur carrière. Un bon classement que n'a pas manqué de soulever François Hollande, dans cette année présidentielle. "Moi aussi, je connais quelqu’un qui a mis un terme à sa carrière en 2017 et qui aimerait bien revenir au sommet ! T’entends, ça, Manu ? Le boss est de retour !". Décidément, cette élection nous réserve bien des surprises...