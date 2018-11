publié le 19/11/2018 à 10:00

La journée de blocage du samedi 17 novembre a généré de nombreuses tensions entre les gilets jaunes et les anti-gilets jaunes, à l'instar du duo comique Chevallier et Laspalès qui s'est divisé sur la question. "Vous vous habillez comme vous voulez monsieur, mais moi ce que je veux, c’est sortir de Pontarlier pour aller à Longcochon", lance le premier à son compère. "Je ne vais quand même pas traverser Crouzet-Migette et Salins-les-Bains pour aller à Longcochon !"



Tandis qu’Emmanuel Macron fait face à une crise sans précédent, la popularité de son épouse, elle, est au plus haut. L’Express fait d’ailleurs sa Une avec la première dame, louant le rôle positif qu’elle aurait auprès du président. À l’Élysée, pendant que le chef de l'État écoute J’pète les plombs de Disiz la Peste, la Première dame, elle, se réjouit de l'article qui lui est consacré dans l'hebdomadaire.

Marine Le Pen a enfilé un gilet jaune. "J’ai moi-même bloqué tous les accès à Montretout ! C’est plus Montretout, c’est montre rien !", se félicite-t-elle. "J’ai pioché dans la collection de véhicules anciens de papa et croyez-moi, l’opération escargot derrière notre char Panzer, ça avait de la gueule." Forte du succès de ce mouvement de protestation, la cheffe du Rassemblement national annonce : "Je vais rebaptiser mon mouvement Bleu Marine. Il s’appellera désormais le mouvement Jaune Marine".

L’appel à la mobilisation des gilets jaunes a été suivi aux quatre coins de l’Hexagone et même au centre, et notamment en Auvergne. Valéry Giscard d’Estaing se fait maintenant appeler Vulcania63, son pseudo sur les réseaux sociaux et sur Tinder. "C’est pour une question d’anonymat, je tiens pas à me faire gauler par Anne-Aymone, vous me comprenez."

Il soutient le mouvement des "gilets jaunes". "Du temps de Raymond Barre, on n’avait pas d’pétrole mais au moins on avait des idées !", dit-il. L'ancien président a même composé une chanson, qu'il accompagne lui-même à l'accordéon.