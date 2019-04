La chronique de Laurent Gerra du 2 avril 2019

publié le 02/04/2019 à 10:44

Le réédition du livre de François Hollande sort cette semaine. Invité par mademoiselle Jade, l'ancien président de la république est revenu sur son choix de sortir de nouveaux exemplaires de son ouvrage : "La France me désire, elle est morgane de moi. Et moi, je ne suis pas du genre à laisser une femme dans cet état" avant de poursuivre "Pour moi la France, c'est comme une femme : puisqu'elle veut du François Hollande, je vais lui en donner moi du François Hollande et avec 3 chapitres inédits, je peux vous assurer qu'elle va l'atteindre le septième ciel".



Ce matin, Gérard Depardieu a exprimé sa colère vis à vis des messages de prévention : "Toute la journée, on nous dit de faire ceci ou cela. Elle se prend pour qui la mère Agnès Buzyn ?" L'acteur emblématique a une dent contre la ministre de la Santé : "Elle veut nous empêcher de fumer. Comment je fais mois pour fumer le jambon et le saumon ?" N'ayant pas réalisé qu'il s'agissait des cigarettes, il poursuit : "La fumée conserve les viandes. Et un bonhomme, c'est jamais que 80 kilos de barbaque qui marchent et qui parlent".

Après avoir pris de position sur de grands sujets de société et s'être engagé dans le débat public, Murielle Robin a déclaré vouloir revenir à son métier en débutant l'écriture d'un spectacle d'humour entièrement inédit intitulé "Je ne sais pas si vous avez remarqué". Plusieurs extraits de ce nouveau spectacle sont ensuite diffusés sous les rires du public. Coécrit avec Pierre Palmade, il est composé de pleins de sketchs de la vie quotidienne comme les "petits pois, le vélo-moteur, le lave-vaisselle, la porte qui grince et en bonus les courses au Monoprix".