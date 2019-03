Le meilleur de Laurent Gerra avec Haroun Tazieff

publié le 31/03/2019 à 11:00

La semaine dernière, deux séismes d'une magnitude inhabituelle et inquiétante ont été enregistrés à Brest et à Bordeaux. Un phénomène qui a pourtant été prévu par notre catastrophologue, Haroun Tazieff. "La terre va trembler à Brest où il n'y a pas que les crêpes qui sauteront. Les bolées de cidre aussi, se déverseront dans toute la ville créant une véritable mer de jus de pomme qu'Olivier de Kersauson sera contraint de traverser en solitaire", a lancé le géologue.



"Yann Queffélec, tourneboulé par se séisme, se mettra pour la première fois a écrire comme Christine Angot, c'est-à-dire mal ! Et ce n'est pas tout !" poursuit-il. À Bordeaux, la terre tremblera aussi ! Les fans âgées d'Alain Juppé, déjà chamboulées par le départ de leur maire, s’emmêleront les glands de leurs mocassins, ce qui entraînera des chutes à répétition.", ajoute Haroun Tazieff.

"Ces secousses vont bouleverser l'échiquier politique conduisant Jean-Luc Mélenchon pourtant à l'extrême gauche à se rapprocher de Marine Le Pen pourtant à l'extrême droite !".