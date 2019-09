La chronique de Laurent Gerra du 10 septembre 2019

publié le 10/09/2019 à 09:54

Marlène Schiappa défend toujours son Grenelle des violences conjugales dans les médias. Elle a notamment rendu visite à Jean-Michel Aphatie sur LCI. Malheureusement, les deux personnalités ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. "Madame Schiappa, toute la presse et une partie importante des acteurs associatifs s’accordent à dire que votre projet est louable mais pas forcément utile dans la mesure où l’arsenal législatif visant à combattre les violences conjugales existe déjà et qu’il suffirait de faire appliquer les lois avec plus de sévérité et d’opiniâtreté sans forcément les encombrer d’un Grenelle supplémentaire dont on craint qu’il fasse une fois encore beaucoup de bruit pour rien", demande Jean-Michel Aphatie. "Putain mais quel relou, on s’en fout de ta life ! C’est quoi la question ? Y a personne qui veut me poser une question ?", lui répond laconiquement la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme.

Chahuté dans sa ville de Levallois, Patrick Balkany est passé répondre à quelques questions sur l'antenne de RTL. "Calomnie ! Je suis un maire exemplaire, je vous interdis de salir mon honneur !", répond l'élu lorsqu'on lui demande un simple éclairage sur sa présumée agression. L'habitude peut-être.

La ville de Pau va bientôt s'équiper d'un bus à hydrogène. Une idée tout droit sortie de la tête de son maire, François Bayrou. "J’étais à La Patatata, dans la zone industrielle de mon Pau, tenant la réunion heubeudomadaire du Modem, afin de nouer nos futures alliances avec LaREM. Après avoir bu l’intégralité de ma Voleuvic citron, ma grosse tête, pleine d’eau, devint toute rouge. De la fumée se mit à sortir de mes oreilles. Et je me mis En Marche. Je venais d’inventer le bus à hydrogène !", nous raconte-t-il. Leonard De Vinci n'aurait pas fait mieux.

Le ton monte entre les opérateurs Internet et la chaîne d’information continue BFMTV, que dirige désormais Marc-Olivier Fogiel. L'ancien animateur semble affecté par la tournure des événements ... "Haaan… Évidemment que ça m’inquiète de plus être sur la freebox, la freebox, la freebox ! Les gens y peuvent plus voir nos programmes : le live, le Non-Stop, le Tonight Bruce et le talk, le talk, c’est du talk !", nous dit le nouveau "Big Boss" de BFM.