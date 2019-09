La chronique de Laurent Gerra du 09 septembre 2019

publié le 09/09/2019 à 09:41

Toujours à l'affût de nouveaux talents, l'agent Dominique Besnehard a décelé un certain potentiel chez Cédric Villani. "Je le trouve super, pour jouer dans le biopic de Nana Mouskouri. Même pas besoin de coiffeur et costumière", nous dit-il.

Alors que les insultes à l'égard de Brigitte Macron, se multiplient de la part des dirigeants brésiliens, celle-ci commence à en avoir marre. "Envoie un missile sur le Brésil ! Ils ne font rien qu’à m’insulter !", commande-t-elle à son président de mari. Line Renaud a, quant à elle, une autre idée pour arrêter les moqueries : "Vous n’avez qu’à envoyer la Coloniale ! Après la Guyane, à nous le Brésil !".

Mohammed a fait son entrée dans le classement des prénoms les plus donnés en France. Une nouvelle qui angoisse quelque peu Marine Le Pen : "Ça commence par les prénoms, et un jour, on ouvre une boîte de cassoulet, et on découvre un couscous-merguez à l’intérieur, madame".

Laurent Ruquier a fait sa rentrée télévisuelle avec la diffusion samedi du deuxième numéro d’On n’est pas couché nouvelle formule sur France 2. L'émission compte de nombreuses nouveautés, mais une chose n'est pas prête de changer : l'humour de son animateur. "C’est dommage, car comme polémiste, il aurait été formidable, Hugo… Oui car Polémique Victor", nous dit-il dans les studios. Encore une saison qui promet.

Le Puy-du-Fou s'agrandit en Espagne, et Philippe de Villiers ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Puisque les Sarrasins se sont permis d’installer leurs minarets en terre de France, je vais à mon tour planter la Sainte-Croix en terre mauresque !" annonce-t-il sur notre antenne.