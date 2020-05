Elie Semoun : "Notre nouvelle scène est devenue Instagram"

publié le 24/05/2020 à 12:09

Elie Semoun était Samedi 16 Mai l’invité du journal inattendu à l’occasion de la sortie en VOD de "Ducobu 3", suite des aventures du cancre en jaune et noir. Un succès en salle puisqu’il avait attiré plus d’un million 400.000 spectateurs.

C’était bien sur avant le confinement, période au cours de laquelle l’humoriste a multiplié les vidéos en duo avec son ami Franck Duboscq sur les réseaux sociaux . "Notre nouvelle scène est devenue Instagram", a ainsi expliqué Elie Semoun impatient de reprendre le spectacle qu’il avait du interrompre en raison de l’épidémie de coronavirus.

Un empressement de retrouver la scène que partage l’invité surprise de l’émission, Michel Jonasz, obligé lui aussi d’arrêter la tournée qu’il avait débuté. "Mais des dates commencent à être reprogrammées à l’automne, notamment le palais des sports à Paris le 12 Septembre".

Un journal inattendu éclectique à l’image des personnages des petites annonces qui ont fait le succès d’Elie Semoun, puisqu’il a été question aussi bien des abeilles dont il s’occupe, de médecine esthétique et de musique classique et d’opéra : "J'ai une grande passion pour Wagner : je ne suis pas rancunier, lui le plus grand antisémite".