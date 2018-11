VIDÉO - Carburant : comment moins consommer au volant ?

publié le 15/11/2018 à 18:31

Quel comportement adopter au volant pour moins consommer ? Alors que les prix à la pompe flambent, si l'on veut faire baisser la facture, il vaudrait mieux lever le pied et adopter une conduite plus souple.



Concrètement, en diminuant sa vitesse de 10 km/h sur autoroute, il est possible d'économiser 7€ sur 500km. Autre astuce, il faut savoir changer de vitesse un peu plus tôt que d'habitude.

"On passe les vitesses suffisamment tôt (...), aux alentours de 2000 tours/min", conseille David Loury, moniteur ECF spécialisé dans l'éco-conduite, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Pour alléger sa conduite, il suffit également de relâcher de temps à autre la pédale d'accélération quand votre vitesse est engagée. L'injection de carburant sera automatiquement coupée, dès lors que vous roulez dans une voiture récente.



"Quand on lâche l'accélérateur, on ne consomme plus de carburant. C'est un avantage que l'on a maintenant : les coupures d'injections", explique le formateur. Les accélérations violentes augmentent par ailleurs la consommation jusqu'à 40%.

20% d'économie

Christine, une élève de David, a fait le même parcours à deux reprises. La seconde fois, la conductrice a suivi les conseils de David. Et les résultats sont là. "Deuxième parcours, on est à 4 litres au 100 km/h, on a gagné un litre", constate-il. Pour le même temps de parcours, 20% de carburant ont ainsi été consommés en moins.



Au final, pour un plein de 45 litres, facturé 65€ en essence et 66€ en diesel, le gain sera compris entre environ 6,50€ et 13,30€. Des économies réalisées en adoptant une conduite plus souple, qui s'ajoute à un entretien régulier de son véhicule, notamment de la pression des pneus.



"Ne pas hésiter à légèrement sur-gonfler la pression des pneus, de 0.3 bar", préconise encore David Loury. Des conseils de bon sens pour faire des économies et qui permettraient également de diminuer de 15% le nombre d'accidents.