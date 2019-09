et Sophie Merle

publié le 04/09/2019 à 17:52

Premier jour à l'École des mousses, le ton est donné : être élève c'est devenir militaire. Un nouveau départ pour beaucoup de ces jeunes. Un saut dans l'inconnu aussi, vers le monde adulte. "Je voudrais être fusillier-marin, et puis après plongeur-démineur ou scaphandrier", rêve déjà l'un d'entre eux.



Agés de 16 à 18 ans, ces élèves sont recrutés sur dossier, sans conditions de diplômes. Certains sont là par vocation, d'autres sont arrivés ici car le système scolaire classique ne leur convenait pas.

Ils sont là pour trouver leur voie comme le souligne le directeur de l'École. "C'est un engagement très jeune que l'on prend, c'est une école qui marque dans la vie d'une personne, c'est plus qu'une école de formation, c'est une école de la vie", précise le Capitaine de Frégate, Emmanuel Rouve.

Une école de la vie, loin de leurs familles. Les élèves sont nourris et logés à l'internat et pour tous, un même paquetage : une coupe de cheveux réglementaire, courte pour les garçons, au carré ou chignon pour les filles.

Un premier pas dans l'armée aussi. "On leur apprend les horaires, la politesse, c'est important de les cadrer immédiatement", explique le chef de section Premier-maître Pierre.

À l'issue de la formation dans un an, ces mousses seront opérationnels pour la Marine nationale et pourront s'engager en tant que matelots.