VIDÉO - Argentine : pour semer la police, des braqueurs jettent l'argent volé par la fenêtre

A Santiago du Chili, des voleurs se sont enfuis en voiture du magasin qu’ils venaient de braquer. À bord, un joli butin : 10 millions de pesos chiliens en petites coupures, soit l’équivalent de 10.000 euros.

Mais la police est à leurs trousses. La course-poursuite commence dans les rues de la capitale puis se poursuit sur l’autoroute en périphérie de la ville. Là, les braqueurs choisissent une manière assez originale pour semer la police : ils jettent le sac de billets par la fenêtre, tout simplement.

Une première voiture de police roule sur le sac qui s’éventre. Sur les images de caméra de vidéosurveillance, on peut voir une nuée de billets s’envoler et se répandre sur l’autoroute.

Une autre voiture de police s’arrête pour récupérer l’argent volé répandu sur le bitume. Un travail fastidieux commence pour les fonctionnaires de police, et un bouchon se forme sur la route. Heureusement, aucun policier n’a été blessé sur la voie rapide…

Les autorités ont fini par retrouver la bande : six personnes ont été arrêtées et une arme saisie. Parmi eux, un jeune Chilien de 17 ans. Et la vidéo de la pluie de billets fait désormais le tour des réseaux sociaux …

