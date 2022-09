Passionnés de vélo, Néo et Sacha deux jeunes bacheliers, ont décidé de faire une année de césure et de commencer par leur gros projet : “Ride for Ukraine”.



Partis ce mardi de Barcelone, ils se rendent à Uzhgorod à la frontière slovaque, un trajet de plus de 2.000 kilomètres avec de belles étapes : Perpignan, Montpellier, Nice, Turin, Ljubljana, Budapest, et enfin la Slovaquie.

Le soir, ce sera bivouac sauvage, tente dans le jardin de volontaires ou chez l’habitant pour les bons jours. Pour leur premier jour, les garçons ont dormi sous la tente après avoir parcouru 78 kilomètres.

Sacha et Néo au départ de Barcelone pour leur trajet en vélo jusqu'en Ukraine. Crédit : Néo Le Foll & Sacha Chickering pour RTL.

Leur objectif est de faire parler de l’Ukraine avec le sentiment que le sujet est déjà moins évoqué en Europe : "On cherche à sensibiliser par rapport à la situation en Ukraine, surtout qu'elle devient de plus en plus compliquée avec l'arrivée de l'hiver. Nous allons lever des fonds, pour financer votre voyage et le reste ira en soutien aux réfugiés ukrainiens". Les deux aventuriers ont déjà récolté 2.500 € de dons.

Une fois arrivés en Ukraine, Sacha, lui, va rester pour aider les réfugiés : "Je vais rester sept mois, soit dans une clinique pour réfugiés, pour donner des cours d'anglais ou des animations pour les enfants qui n'ont plus cours".

Si vous voulez soutenir le projet, rendez-vous sur la page de Ride for Ukraine. Vous pouvez suivre leurs aventures sur Instagram ride.for.ukraine.

