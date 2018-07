publié le 29/08/2017 à 06:47

Face à l'explosion de l'agriculture biologique, les producteurs français ont réclamé l'aide de l'État cet été afin de faciliter la conversion au bio. Une mutation qui concerne 21 fermes chaque jour en France. Pour répondre à cette demande et sans engager une aide supplémentaire de l'État, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert souhaite la création d'un fonds privé qui serait financé par les industriels, les transformateurs et même les distributeurs, comme il le confie mardi 29 août au micro de RTL.



"C'est une idée que je vais proposer, faire en sorte qu'un fonds dédié soit créé (...) pour qu'il aille spécifiquement à des filières bio qui sont plus en difficulté ou ont besoin d'être accompagnées pour continuer à investir et occuper des places de marché", indique le ministre. Il explique que "ce fonds spécifique (...) serait redistribué par un acteur public à des bénéficiaires qui veulent faire émerger une filière en agriculture biologique."

Une initiative qui ne récolte pas que l'approbation du côté des agriculteurs. Pour Laurent Pinatel, porte-parole du syndicat agricole de la Confédération Paysanne, il s'agit "une nouvelle fois" d'"un signe du désengagement de l'État", explique-t-il, qualifiant cette proposition de "degré zéro de la réflexion politique".