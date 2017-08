publié le 07/08/2017 à 14:55

C'était une promesse de campagne du candidat Macron : prendre un temps à l'automne pour revoir l'ensemble de la problématique agricole. Une promesse en passe d'être tenue, puisque les états généraux de l'alimentation ont débuté le 20 juillet et se tiennent jusqu'en novembre.



Tous les aspects de l'agriculture y sont abordés : santé, rémunération, production, alimentation. "C'est la première fois que l'on retrouve l’ensemble des acteurs et les problématiques agricoles posés sur la table", explique Laurent Pinatel. De la grande distribution aux paysans en passant par les transformateurs, les consommateurs, les ONG et les syndicats agricoles, toute la filière est représentée.

"On attend vraiment des résultats, qui ne soient pas que des incantations ! Sur le constat, on va être d'accord...", prévient toutefois le syndicaliste avant de renchérir qu' "il faudra une intervention forte de l'état et que l'on sorte de ces états généraux avec une loi qui impose à la grande transformation et à la grande distribution de répartir correctement ses marges avec les producteurs".