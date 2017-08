"Nous avons donné des moyens au bio", se défend Stéphane Travert

publié le 03/08/2017 à 08:31

L'agriculture biologique est-elle un secteur menacé ? Une trentaine d'ONG dénoncent les coupes claires imputées aux aides versées à ce domaine. Invité de RTL ce jeudi 3 août, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert se défend de vouloir trancher dans le budget alloué à cette culture.



"Je m'inscris en faux sur des déclarations comme celles-là, nous avons des objectifs ambitieux et vertueux pour le bio", affirme-t-il. L'ancien socialiste, élu député dans la Manche, porte les objectifs défendus jusque-là par Emmanuel Macron. Atteindre les 50% de bio dans la restauration collective et passer à 8% de terres cultivées biologiquement. "Ce n'est pas d'un côté 'tout pour le bio' et 'rien pour les autres'", assure Stéphane Travert.

Son homologue au ministère de la Transition écologique, Nicolas Hulot, réclame de son côté un rééquilibrage des aides en faveur de l'agriculture biologique. "Nous discutons, (...) chacun sera là pour co-construire les décisions que nous aurons à prendre", élude Stéphane Travert, qui ne semble pas prêt à amender les décisions jusque-là annoncées.



"Les engagements que nous avons pris pour le bio, ce sont des engagements qui se tiennent jusqu'à la prochaine PAC (Politique agricole commune, ndlr)".