Paris : des agriculteurs vendent leurs fruits et légumes directement aux consommateurs

publié le 17/08/2017 à 09:45

Les producteur de fruits et légumes se mobilisent. Jeudi 17 août s'organise une vente directe auprès des consommateurs place de la Bastille à Paris. Le but de la démarche : montrer aux Parisiens le juste prix d'un produit. Par exemple, le kilo de tomates, qui est acheté au producteur 0,60 euros, "est revendu un peu à tous les prix selon les grandes surfaces", explique à RTL Gilbert Dufour, agriculteur du Lot-et-Garonne.



Le problème des marges des grandes surfaces est loin d'être réglé. Emmanuel Macron a d'ailleurs reçu les producteurs de fruits et légumes à l'Élysée qui "espèrent" qu'il les "a entendus". "Il serait temps que des mesures soient prises dans le bon sens parce que l'agriculture est en difficulté totale", ajoute l'agriculteur.

Le Mouvement de défense des exploitants familiaux affirme que la France ne produit que 60% de ses besoins en fruits et légumes, tout le reste est importé, donc notre dépendance alimentaire s’accroît. "C'est inquiétant pour les agriculteurs et pour les consommateurs", réagit encore Gilbert Dufour.