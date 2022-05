Vendredi 13 : un jour synonyme de "chance" pour un Français sur cinq, selon la FDJ

Chance ou malheur ? Ce vendredi 13 mai, peu après les journaux de 20h, un joueur français penchera (peut-être) sur la première option. En effet, à l'occasion de cette date si importante pour les superstitieux, la Française des jeux proposera une cagnotte de 13 millions d'euros pour le tirage du Loto. "Ces vendredis 13 mobilisent plus de joueurs que la normale", indique Cédric Breton, directeur marketing sur l'activité de loterie de la FDJ sur RTL.

Et pour cause, selon une étude de la Française des jeux, l'apparition d'un vendredi 13 dans le calendrier est synonyme de chance pour un Français sur 5. Une proportion qui atteint les 37% chez les grands gagnants des jeux commercialisés par la FDJ.

"On est, en général, sur un doublement du nombre de joueurs, autour de quatre millions. Ce que l'on constate, c'est que l'on a beaucoup de joueurs occasionnels, que l'on voit assez peu dans les points de vente qui s'y rendent ce jour-là", confirme Cédric Breton.

La superstition, moteur du jeu pour de nombreux gagnants

Cette superstition est souvent le moteur de ces novices, explique l'expert de la FDJ. En tout cas, 42% des grands gagnants assurent avoir gagné grâce à cette attitude parfois moquée. Selon Cédric Breton, les joueurs occasionnels, eux, tentent leur chance par hasard "en suivant l'entourage".

Selon l'étude de la FDJ, les vendredis 13 poussent un Français sur 3 à valider une grille de loterie ou bien à acheter un jeu de grattage. Dans le même temps, 57% des personnes ayant déjà gagné une grosse somme s'y risquent à nouveau également.

Sans vouloir doucher vos espoirs pour le tirage prévu ce vendredi, Cédric Breton rappelle vos chances de repartir avec la cagnotte. "Au Loto, on a une chance sur 19 millions de gagner. À l'Euromillions, c'est une chance sur 139 millions. Quand on gagne, on est chanceux et on apprécie le gain à la hauteur de la chance que l'on a pu avoir". Une chose est sûre, 100% des gagnants avaient tenté leur chance.

L'enquête évoquée dans cet article a été menée auprès de 2.005 individus âgés de 18 ans et plus, et auprès de 300 grands gagnants ayant remporté au moins 500 000 euros à un jeu proposé par FDJ.

