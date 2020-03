Vendredi 13 : pourquoi cette date fascine tant ?

publié le 13/03/2020 à 13:01

Attendu ou redouté, le vendredi 13 est de retour, et avec lui, son lot de superstitions. Ce jour fascine depuis des siècles et ne laisse pas indifférent. Si certaines personnes y discernent de la chance, d'autres se seraient bien passé de cette journée qui leur inspire le malheur.

À l'occasion de ce nouveau vendredi 13, et afin de mettre en avant la relation des Français avec ce jour si particulier, la Française des jeux (FDJ) a réalisé une étude auprès du cabinet Consumer Science Analytics.

38% des Français sondés se sont dits superstitieux, et ce sont les 18-24 ans qui le sont le plus avec 61% des répondants, contre seulement 20% de superstitieux chez les personnes âgées de plus de 65 ans. 30% des Français associent le vendredi 13 aux jeux d'argent, notamment avec les jeux de tirage comme le Super Loto et l'Euromilions.

Alors si certains vont tenter de remporter les 13 millions d'euros du Super Loto ou les 54 millions d'euros de l'Euromilions, d'autres seront on ne peu plus prudent ce vendredi 13, qui leur inspire rien de bons.

La phobie du vendredi 13

Et oui parce que le vendredi 13 jour de chance c'est sympa, mais n'oublions pas qu'il en angoisse plus d'un. D'ailleurs la phobie du vendredi 13 existe et porte un nom, la paraskevidékatriaphobie : un terme qui vient du grec, paraskevi qui signifie vendredi, decatreis pour treize et phobos pour la peur.

Cette superstitions tire ses origines de la Bible. Lors du dernier repas du Christ, la Cène Jésus dîne en compagnie de ses 12 apôtres. Ils étaient donc 13 à table, dont l'apôtre Judas, qui a trahit Jésus. Le Christ a été crucifié le lendemain, le vendredi Saint. "Vendredi" et "13" sont donc à jamais liés et chargés de superstitions. D'autre légendes racontent qu'Eve aurait croqué la pomme du jardin d'Eden un vendredi

Vous ne supportez pas d'être 13 à table? Vous ne seriez pas un peu superstitieux?

Cette crainte trouve en fait ses origines dans la Cène, dernier repas du Christ, qui réunit... 13 personnes! #vendredi13 pic.twitter.com/4u7cjWmUkm — Musée de Cluny (@museecluny) April 13, 2018

Le vendredi 13 à travers le monde

Dans les pays scandinaves aussi le chiffre 13 porte malheur. Selon la mythologie nordique, Odin le dieu des guerriers avait réuni onze amis dieux pour diner. Le dieu de la guerre et du mal, Loki, vexé de ne pas être convié se serait alors invité lui-même se joignant au repas. Une bataille éclata alors et ce fût Balder, dieu "bien aimé" qui fit les frais de cette discorde, recevant une flèche empoisonnée en plein coeur. Depuis, le chiffre 13 est vu comme porte malheur par les pays scandinave.



Chez les grecs et les romains, le chiffre 12 est symbole de la perfection. Il y avait 12 dieux olympiens, 12 travaux d'Hercule, 12 signes du zodiaque, 12 constellations dans le ciel, 12 heures par nuit, 12 lunes dans l'année.. le chiffre 13 provoque donc le désordre, l'imparfait. Le vendredi est quant à lui associé aux exécutions qui avaient lieu ce jour là dans la Rome antique.

Les prochains vendredis 13

Au niveau des événements plus récents on se souviendra de l'ouragan Charley qui avait dévasté la Floride le vendredi 13 août 2004, le naufrage du Costa Concordia le vendredi 13 janvier 2012 en Italie, ou encore des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris.



Cette année 2020 comporte deux vendredi 13, celui du 13 mars que nous vivons aujourd'hui, et le prochain qui sera le 13 novembre. L'année 2021 quant à elle, n'en comportera qu'un seul, en août.