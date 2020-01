Combien y aura-t-il de vendredi 13 en 2020 ?

publié le 02/01/2020 à 06:15

C'est un jour pas comme les autres. Attendu par certains, redouté par d'autres, chaque année, on y a droit. Le vendredi 13 nourrit les fantasmes depuis des siècles. Et s'il représente pour vous une malédiction, accrochez-vous car l'année 2020 en compte deux.

Il ne peut y en avoir que trois par an mais toujours un chaque année au minimum. Les prochains vendredis 13 seront les 13 mars et 13 novembre 2020.

"Toucher du bois", "trinquer les yeux dans les yeux" ou encore "briser un miroir", sont des superstitions qui hantent certaines cultures. Et ceux qui redoutent ce jour sont atteints d'une peur qui porte un nom : la "paraskevidékatriaphobie", la phobie du vendredi treize donc, qui serait une superstition qui remonterait aux origines de la Chrétienté.

Dans la célèbre Cène, qui a été peinte par Léonard de Vinci, Jésus-Christ dîne en compagnie de ses 12 apôtres la veille de sa crucifixion, donc le Jeudi saint. 13 personnes étaient attablées dont l'apôtre Judas, qui a trahit Jésus et l'a conduit à la mort. Depuis, "Vendredi" et "13" ne se sont plus jamais quittés et restent chargés de croyances et de superstitions.