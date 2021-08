Vendredi 13, 7, 14 : ces 3 chiffres superstitieux dans le monde

Certains vont jouer au Loto ou à l'Euromillions en espérant devenir riche. D'autres ne sortiront pas de chez eux de la journée de peur qu'il leur arrive des malheurs. Vendredi 13 août, toutes les superstitions seront permises. Et il faudra en profiter, puisqu'il s'agit du seul et unique vendredi 13 de l'année 2021. Si le chiffre 13 a beaucoup de significations, d'autres superstitions existent dans certains pays, et ce, avec d'autres chiffres.

Le chiffre 13



Porte bonheur ou porte malheur ? En France, les avis restent divisés. Mais sachez que si vous avez peur du vendredi 13, cela s'appelle la paraskevidékatriaphobie. L'origine la plus connue du vendredi 13 reste liée à la religion. Dans la Bible, Jésus a été crucifié un vendredi. Lors de son dernier repas, la Cène, Jésus réunit ses douze apôtres. Ils sont donc treize à table. Et la treizième personne présente n'est autre que Judas, celui qui est considéré comme le traître.



Pour les espagnols le 13 est lui aussi de mauvaise augure. Mais ce ici, pas de vendredi 13 mais plutôt le mardi 13. "En martes 13, ni te cases ni te embarques ni de tu cas te apartes", à en croire ce diction, il faudrait donc éviter de se marier, de prendre l'avion ou tout simplement sortir de chez soi un mardi 13. Cette superstition viendrait des origines étymologiques du mot "martes" issu du nom du dieu de la guerre, Mars, mais aussi à l'épisode biblique de la Tour de Babel. C'est un mardi 13 que serait tombé le châtiment divin provocant la confusion des langues.

Le chiffre 4

Du côté de l'Asie, plus particulièrement en Chine, au Japon, en Corée mais aussi à Taïwan, c'est le chiffre 4 qui n'est pas le bienvenu. Et la raison est simple. Ce chiffre 4 se prononce "Si", c'est-à-dire de la même façon que le mot "Mort". D'où le fait que 4 soit synonyme de malchance. Étant donné que cette superstition est très présence, il est donc déconseillé de signer un contrat un jour qui se termine par 4 pour éviter que cela vous porte malheur. Par ailleurs, certains immeubles ne comportent pas de 4e étage, mais plutôt un 3bis. Tout comme pour les étages 14, 24 et ainsi de suite.



Le chiffre 17

Si en France nous avons le vendredi 13, nos voisins italiens ont le vendredi 17. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce chiffre 17 n'est pas des plus appréciés. L'origine de ce chiffre maudit se base sur les chiffres romains. 17 s'écrit XVII soit l'anagramme VIXI qui signifie "j'ai vécu" en latin. Ce qui n'est pas de bonne augure pour un italien. Une chose est sûre, si vous réservez un vol avec la compagnie aérienne AirItalia, vous n'aurez pas de place numéro 17, ni de chambre 17 dans un hôtel.