Ce mercredi entre en vigueur l'obligation vaccinale des personnels de santé. Invité sur RTL, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), assure que "les soignants ont joué le jeu de la vaccination".

"Je suis plutôt serein, parce que depuis quelques semaines on sait qu'on n'aura pas 100% de soignants vaccinés, mais quand les chiffres du ministère de la Santé seront publiés, on va s’apercevoir qu'on est sur un phénomène marginal", déclare le maire de Fontainebleau.

Pour sa ville, Frédéric Valletoux s'attend "à une dizaine, c'est-à-dire aux alentours de 0,5% de soignants pour lesquels on constatera un refus de vaccination. C'est toujours pénible (...) mais ça ne déstabilisera pas l'hôpital", assure le président de la FHF. "Ça fera tout simplement un peu plus de boulot pour ceux qui restent", ajoute-t-il.

"Tout ce qu'on a pu dire d'idiot sur ce vaccin a perturbé les esprits, mais je le redis, on voit bien que c'est marginal. Ça peut gêner le fonctionnement d'un service par ci ou d'un service par là, mais les hospitaliers feront face, se réorganiseront et la vie continuera", assure Frédéric Valletoux. Pour le président de la Fédération hospitalière de France, les soignants qui refusent la vaccination ont des "comportements très individualistes, très égoïstes, qui ne prennent pas en compte et la mission et l’éthique de responsabilité qui est la leur et le travail de leurs collègues".